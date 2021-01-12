Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины 33-летний Лионель Месси стал лучшим плеймейкером десятилетия.

Международная федерация футбольной истории и статистики - IFFHS - назвала лучшего плеймейкера десятилетия, сообщает официальный сайт организации.

Месси признан лучшим плеймейкером десятилетия со 174 очками. На 2-м месте - бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста - 127 баллов, на 3-м - хавбек "Реала" Лука Модрич - 113.

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Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Аргентинец выиграл 10 чемпионатов Испании и 4 Лиги чемпионов.