Месси спас "Барселону" от очередного позора

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

В 13-м туре чемпионата Испании "Барселона" дома едва одолела одного из аутсайдеров турнира "Леванте" - 1:0.

1-й тайм прошел с преимуществом каталонцев, но хозяева так и не смогли забить.

Во 2-й половине игры "Барселона" еще увеличила давление на соперника, но долгое время не могла забить. Только за 14 мин. до конца игры Лионель Месси бильярдным ударом забил единственный в матче гол.

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"Барселона" имеет 17 очков и находится на 8-й строчке Ла Лиги. Подопечные Рональда Кумана имеют в запасе 2 игры.