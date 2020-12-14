Дубль Роналду принес "Ювентусу" победу над "Дженоа"

В матче 11-го тура Серии А "Ювентус" в гостях обыграл "Дженоа" - 3:1.

1-й тайм прошел с преимуществом "Ювентуса", но команды голов не забивали.

На старте 2-й половины игры команды обменялись забитыми мячами. Затем за дело взялся Криштиану Роналду. Португалец дважды реализовал пенальти.

Для Роналду этот матч стал 100-м в составе туринцева за 2,5 года выступлений в Италии.

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"Ювентус" с 23 очками идет 4-м в турнирной таблице чемпионата, "Дженоа" занимает предпоследнее 19-е место, набрав 6 очков.