Месси рассказал, кем хочет стать после завершения карьеры

Лионель Месси 6 раз получал "Золотой мяч". Фото: REUTERS

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси не хочет быть тренером после завершения карьеры.

Месси больше себя видит на должности спортивного директора. Аргентинец хочет заниматься комплектацию команды.

"Не вижу себя тренером. Спортивным директором - возможно.

Приглашать игроков, которые мне нравятся или которые нужны клуба. Посмотрим", - сказал 33-летний аргентинец в интервью La Sexta.

Месси пока ничего не говорил о своем желании завершить с футболом. Аргентинец до сих пор остается одним из лучшим игроков современности.

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Лионель Месси начал профессиональные выступления в 2002 году. Форвард всю свою карьеру провел в "Барселоне". Летом 2020-го года аргентинец уключин покинуть клуб, но не смог договориться с руководством о расторжении контракта.