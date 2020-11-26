Месси прокомментировал смерть Марадоны

Лионель Месси и Диего Марадона. Фото: Reuters

Нападающий сборной "Аргентины" и "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал смерть Диего Марадоны.

Месси считает, что это потеря не только для Аргентины, но и всего мирового футбола.

"Печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не идет, потому что Диего вечен. Храню в памяти все прекрасные моменты, пережитые вместе с ним. Покойся с миром", - написал форвард "Барселоны" в твиттер.

Месси играл под руководством Марадоны в составе сборной Аргентины во время Кубка мира-2010.

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25 ноября Диего Марадона умер из-за остановки сердца.