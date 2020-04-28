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вторник, 28 апреля 2020 18:30

Месси признан лучшим футболистом XXI в.

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Месси признан лучшим футболистом XXI в.
Лионель Месси смог обойти Криштиану Роналду только по дополнительным показателям. Фото: Reuters

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших футболистов XXI в.

Рейтинг был составлен благодаря системе ELO, которая учитывает влияние футболиста на игру, а именно количество голов и результативных передач, уровень соперников и турниры, сообщает Besoccer.

Первое место в спортивном рейтинге занял Месси, у которого максимальный показатель - 100 баллов. Такое же количество баллов у форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, однако аргентинец опережает португальца по статистике гол + пас. Тройку лучших замкнул бывший форвард лондонского "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри.

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Лионель Месси - аргентинский футболист, плеймейкер, нападающий. Рекордсмен по количеству забитых мячей в составе сборной Аргентины и испанской "Барселоны". Шестикратный обладатель приза "Золотой мяч", в частности: 2009 и 2019 годы по версии France Football, 2010, 2011, 2012 [2], 2015 годы по версии объединенного трофея от France Football и ФИФА. Шестикратный обладатель титула "Лучший футболист мира" по версии ФИФА, в частности: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 годы. Шестикратный обладатель "Золотой бутсы" УЕФА (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 годы).

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