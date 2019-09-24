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вторник, 24 сентября 2019 08:10

Месси признан игроком года по версии ФИФА

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Месси признан игроком года по версии ФИФА
Месси удалось обойти в голосования ван Дейка и Роналду

Аргентинец Лионель Месси неожиданно выиграл награду The Best FIFA Football Awards в номинации "лучший игрок" прошлого сезона. Футболист "Барселоны" впервые выиграл эту награду.
Игрок сборной Аргентины оказался лучше нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитника "Ливерпуля" Вирджила Ван Дейка.

Месси это вторая персональная награда за вечер. Также он попал в символическую сборную как нападающий.

Лучшим тренером стал Юрген Клопп с "Ливерпуля", а лучшим вратарем - Алиссон Беккер с той же команды.

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В прошлом сезоне Лионель Месси с "Барселоной" выиграл только чемпионат Испанию. Каталонцы проиграли в финале Кубка Испании "Валенсии", а в 1/2 финала Лиги чемпионов вылетели от "Ливерпуля".

https://24tv.ua
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