Месси посвятил забитый гол Марадоне и получил за это желтую карточку

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси посвятил свой гол покойному Диего Марадоне.

В матче 11-го тура чемпионата Испании против "Барселона" не имела никаких проблем с "Осасуной" - 4:0.

Месси забил 4-й гол в матче после чего снял футболку, под которой оказалась ретро-футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз" с 10-м номером. После этого нападавший поднял руки к небу.

В такой форме за "Ньюэллс Олд Бойз" ближе к окончанию карьеры играл Марадона - он провел за команду всего 5 матчей. В этой команде начинал заниматься футболом Лионель к переезду в Испанию.

За снятую во время празднования гола футболку Месси получил желтую карточку.

Автор: REUTERS

Автор: REUTERS

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Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа.