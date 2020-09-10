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четверг, 10 сентября 2020 12:40

Месси подарил мальчику очки за почти € 5 тысяч

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Капитан "Барселоны" Лионель Месси проявил щедрый жест благотворительности.

Месси за 4600 евро приобрел для мальчика из Лондона 10-летнего Майки очки, которые помогают людям с недостатками зрения читать тексты, распознавать лица и предметы, сообщает Daily Mail.

Майки не является сторонником "Барселоны", а болеет за лондонский "Арсенал".

Автор: OrCam
 

Автор: OrCam
 

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Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. После завершения прошлого сезона аргентинец хотел покинуть каталонский клуб за плохих результатов "Барселоны". Но доработает контракт с клубом, который рассчитан до лета 2021 года.

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