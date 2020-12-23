Лионель Месси превзошел достижение Пеле. Фото Рейтер

В 15-м туре чемпионата Испании "Валенсия" уступила "Севилье" со счетом 0:1, "Атлетико" победил "Реал Сосьедад" - 2:0.

"Барселона" разгромила "Вальядолид" со счетом 3:0, а "Вильярреал" поделил очки с "Атлетиком" - 1:1.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси отметился голом в матче с "Вальядолидом".

Для аргентинца этот забитый мяч стал 644-м в составе каталонского клуба.

Таким образом, Месси побил рекорд Пеле по голам в составе одного клуба. Бразилец забил 643 гола за "Сантос".

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Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. Пеле играл в "Сантосе" в период с 1956-го по 1974 год.