Месси официально остается в "Барселоне"

Лионель Месси не хочет судиться с родным клубом. Фото: Reuters

Капитан "Барселоны" Лионель Месси остается в команде на следующий сезон.

Звездный аргентинец появился, что не будет судиться с родным клубом и выполнит контракт до конца, который действителен еще год.

"Барселона" - клуб моей жизни. Здесь я создал свою жизнь. "Барселона" дала мне все и я отвечал ей тем же. Мне всегда казалось, что я могу свободно уйти. Президент клуба мне говорил, что в конце сезона (2019/20) я могу сам решить, пойти или остаться ".

Но теперь мне сказали, что единственный способ уйти - выплатить клаусула 700 млн, но это невозможно.

Был другой путь - судиться с клубом, однако к такому не готов. Это клуб моей жизни. Мнение о суде даже не возникала у меня в голове. Так что я остаюсь в команде", - цитирует Месси skysports.com

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Лионель Месси выступает за "Барселону" с 2000 года. В первой команде - с 2003 года. После завершения прошлого сезона аргентинец заявил, что хочет покинуть клуб из-за плохих результатов команды.