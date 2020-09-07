Месси обиделся на игроков "Барселоны"

Лионелю Месси не удалось покинуть "Барселону". Фото: Reuters

Лидер и капитан "Барселоны" Лионель Месси обиделся на своих партнеров по команде.

Звездному аргентинцу не понравилось, что игроки "Барселоны" не стали на его сторону во время конфликта с руководством клуба.

"Не было никаких заявлений в поддержку Месси от товарищей по команде. Это его удивило и задело", - подчеркнул журналист Виктор Лосано для Onda Cero.

Новый главный тренер команды Рональд Куман не видит места в команде друзьям Месси - Луису Суаресу и Артуро Видалю, которые ищут себе новые команды.

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После завершения прошлого сезона Лионель Месси заявил, что хочет покинуть "Барселону" из-за плохих результатов команды. Но руководство "Барселоны" не захотело отпускать игрока.