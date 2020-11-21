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суббота, 21 ноября 2020 13:28

Месси не сможет покинуть "Барселону" в январе

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Месси не сможет покинуть &quot;Барселону&quot; в январе
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Капитан "Барселоны" Лионель Месси не сможет покинуть каталонский клуб во время зимнего трансферного окна.

Отставка президента клуба Жозепа Бартомеу не слишком порадовала аргентинца. Он до сих пор чувствует себя несчастным в Барселоне и недавно, пишет Marca

Однако даже теоретическое желание уйти уже в январе не позволит Месси этого сделать. Через досрочную отставку прежнего руководства в клубе официально нового. Сейчас идет подготовка к выборам. Поэтому комитет, который временно руководит клубом, не сможет юридически санкционировать трансфер Месси.

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Летом 2020 Лионель Месси хотел покинуть "Барселону" за неудачных результатов клуба, но не смог договориться о разрыве контракта. Действующее соглашение Месси с клубом действует до лета 2021 года.

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