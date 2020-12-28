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понедельник, 28 декабря 2020 13:32

Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере

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Месси назвал двух лучших тренеров в своей карьере
Хосеп Гвардиола 4 года возглавлял "Барселону". Фото: REUTERS / David Klein

Капитан "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что Луис Энрике и Хосеп Гвардиола были для него лучшими тренерами.

С обоими специалистами Месси работал в "Барселоне". За это время команда выигрывала ЛЧ и Ла Лигу.

"Гвардиола - это нечто невероятное в тренерском деле. Он заставляет тебя видеть многие вещи в необычном свете. Как нужно готовиться к матчам, как нужно защищаться и атаковать.

Мне не могло повезти больше на такого тренера. Кроме того, назову Луиса Энрике. Они просто лучшие. Хорошо, что я работал с такими наставниками практически подряд. Они оба мне помогли", - сказал Месси в интервью La Sexta.

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Лионель Месси на клубном уровне выступал только за "Барселону". Соглашение аргентинца с каталонским клубом действует до конца сезона.

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