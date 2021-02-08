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понедельник, 08 февраля 2021 17:01

Mercedes подписал новый контракт из Хэмилтоном

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Mercedes подписал новый контракт из Хэмилтоном
Льюис Хэмилтон выиграл титул четвертый раз подряд. Фото Рейтер

Пресс-служба Mercedes сообщила, что команда подписала новый контракт с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном на сезон-2021. Это будет уже 9-й год сотрудничества сторон.

Льюис завоевал в 2020 году свой 7-й титул в "Королевских гонках". По этому показателю он сравнялся с Михаэлем Шумахером, а также превзошёл легендарного немца по количеству побед в Формуле-1.

Хэмилтон досрочно выиграл чемпионат-2020. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Вторым стал его напарник Валттери Боттас - 223. Тройку замкнул гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен - 214.

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6 из 7 чемпионских титулов британец выиграл именно с Mercedes, а команда из Брэкли с ним завоевала 7 Кубков конструкторов кряду.

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