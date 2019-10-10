"Меня ждет ночь без сна" - Шевченко о подготовке к Литве

Андрей Шевченко считает, что нужно выкладываться на полную в каждом матче. Фото: Александр Попов

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал завтрашний матч своей команды со сборной Литвы в рамках квалификации на Евро-2020.

Об этом сообщает "Спортарена"

"Однозначно, уверенность у команды есть. Очень важно добиться положительного результата. При всем уважении к Литве, мы играем дома и хотим выиграть. У нас большие цели. Мы хотим также показать хороший футбол ", - заявил наставник главной команды страны.

Я не согласен, что победа завтра откроет перед нами двери на Евро-2020. Мы должны в каждом матче играть на определенном уровне. Не думаю, что мы, победив Литву, на 99,9% выйдем из группы. Варианты будут всегда, пока мы окончательно не решим свою задачу. На каждый матч мы должны настраиваться только на победу.

"Сегодня у нас будет тренировка. А потом меня, наверное, ждет бессонная ночь, потому что нужно будет определиться с составом. Да, это плюс, что все игроки в хорошей форме, что есть выбор исполнителей ", - сказал Шевченко на предматчевой пресс-конференции ..

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Матч между сборными Украины и Литвы состоится завтра, 11 октября, на поле харьковского ОСК Металлист. Начало - в 21:45. В понедельник, 14 октября, подопечным Шевченко должен быть в Киеве принять сборную Португалии.