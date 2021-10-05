"Меня две недели обливали дерьмом и грязью" - Петраков о работе в сборной Украины

Александр Петраков неудачно дебютировал во главе сборной Украины. Фото: REUTERS

Главный тренер сборной Украины 64-летний Александр Петраков пожаловался на давлении находясь на своем посту.

После ничейных результатов в предыдущих матчах СМИ критиковали наставника.

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"Давление, конечно, чувствую, особенно, последние две недели. Вместо того, чтобы поддержать, меня две недели обливали дерьмом и грязью. Вы все этих журналистов знаете. Хочу им сказать:" Спасибо вам большое. Вы только сделали меня сильнее".

Я уже не читаю. Мне опытные люди подсказали вообще не читать в интернете. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать их. Всем желаю здоровья и добра. Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю, здоровья, добра и счастья вашим семьям.

А по поводу давления - конечно, ребята понимают, что надо выигрывать", - цитирует тренера УАФ.

Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии 9 октября, а затем будет принимать команду Боснии и Герцеговины 12 октября во Львове. В турнирной таблице сборная Украины занимает второе место. Команда Петракова по дополнительным показателям опережает финнов и на семь очков отстает от Франции