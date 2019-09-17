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вторник, 17 сентября 2019 13:51

Мексиканский боксер бросил громкий вызов Беринчику

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Мексиканский боксер бросил громкий вызов Беринчику
5 октября Беринчик встретится с Морено в ринге

Мексиканский боксер Патрицио Лопес Морено поделился своими ожиданиями от боя против украинца Дениса Беринчика . По его словам, он уверен в своем успехе в предстоящем поединке.

"Денис Беринчик — проходной боксер. Невзирая на его олимпийский опыт и титулы в профессионалах, он не представляет для меня угрозы. Я родился и вырос в Мексике, у нас таких спарринг-партнеров, как Денис, в детский группе бьют по несколько за тренировку. Поэтому я лечу в Украину за поясом WBO, и никто меня не остановит", — цитирует Патрицио Лопеса Морено пресс-служба "К2".

24-летний Морено живет и тренируется в Мексике. В свое время владел региональными титулами WBC Latino Silver и WBC FECOMBOX. Последний поединок провел в августе этого года против своего соотечественника, экс-чемпиона WBC Silver Эдгара Пуерты, одержав победу по очкам.

Беринчик выиграл титул в декабре прошлого года, нокаутировав филиппинца Росеки Кристобаля, а в апреле провел его успешную защиту в поединке с японцем Нихито Аракавой.

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5 октября украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

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Дата
17
сентября

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