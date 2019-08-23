Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки

Мексиканский форвард Карлос Вела продолжает разрывать чемпионат США космическим уровнем своего футбола.
Карлос Вела создал чудо-гол в матче против "Сан-Хосе". На 41-й минуте встречи форвард "Лос-Анджелеса" подхватил мяч перед чужой штрафной площадью, элегантно обыграл защитника и вратаря в стиле Месси, после чего поразил ворота
Этим голом Вела сделал счет разгромным в пользу "Лос-Анджелеса", а финальный свисток зафиксировал победу 4: 0. Мексиканец оформил дубль - первый гол он забил с пенальти.
That man @11carlosV is UNREAL! ⚡ // Heineken #RivalryWeek pic.twitter.com/S5KmS3vJNo— Major League Soccer (@MLS) 22 августа 2019 г.
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Карлос Вела - мексиканский футболист, нападающий клуба "Лос-Анджелес". Известный по выступлениям за "Арсенал" и "Реал Сосьедад", а также национальную сборную Мексики. В составе сборной - двукратный обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ.
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