Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки

В Европе Карлос Вела известный по выступлениям за "Арсенал"

Мексиканский форвард Карлос Вела продолжает разрывать чемпионат США космическим уровнем своего футбола.

Карлос Вела создал чудо-гол в матче против "Сан-Хосе". На 41-й минуте встречи форвард "Лос-Анджелеса" подхватил мяч перед чужой штрафной площадью, элегантно обыграл защитника и вратаря в стиле Месси, после чего поразил ворота

Этим голом Вела сделал счет разгромным в пользу "Лос-Анджелеса", а финальный свисток зафиксировал победу 4: 0. Мексиканец оформил дубль - первый гол он забил с пенальти.

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Карлос Вела - мексиканский футболист, нападающий клуба "Лос-Анджелес". Известный по выступлениям за "Арсенал" и "Реал Сосьедад", а также национальную сборную Мексики. В составе сборной - двукратный обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ.