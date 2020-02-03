Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Ночью 3 февраля 2010-го наконец был подписан контракт на долгожданный бой между одними из лучших боксеров своего времени - американцами Флойдом Мейвезером-младшим и Шейном Мосли. Бой запланировали на 1 мая в MGM Grand в Лас-Вегасе, США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ломаченко уже превосходит Мейвезера - экс-чемпион мира

На момент встречи Флойду было 33 года, он был на пике карьеры. 38-летний Шейн свой пик прошел несколько лет назад. Мейвезер считался фаворитом в соотношении 4 к 1.

В сентябре 2009-го Флойд Мейвезер выиграл у мексиканской легенды Хуана Мануэля Маркеса. После окончания боя чемпион WBA в полусреднем весе Шейн Мосли поднялся в ринг и вызвал Мейвезера на бой. В это время Мейвезер давал интервью комментатору телеканала НВО Макс Келлерману. Флойд не принял предложение Шейна, попросил его не мешать давать интервью и относиться к нему с уважением.

Переговоры между представителями боксеров начались только через несколько месяцев после того, как Мейвезер не смог договориться о поединке с филиппинцем Мэнни Пакьяо, а Мосли остался без соперника в связи с отказом чемпиона WBC Андре Берто от объединительного боя.

- Шейн требовал этот бой в течение нескольких лет, потому что знает, что все дороги ведут к Мейвезеру, - заявлял Флойд. - Он может получить самый большой гонорар в поединке с Мейвезером. Я не говорю, что он выйдет в ринг не побеждать. Все, что я говорю, так это то, что я не смог раздобыть бой с Мосли в 1999 и 2000 годах, когда он был непобежденным. Я хотел тогда этого боя. Теперь, имея 5 поражений и став намного старше, он говорит, что хочет боя со мной.

Мосли несколько раз мощно пробил в голову Мейвезера так, что тому подкосились ноги

Во втором раунде едва не произошла сенсация. Мосли несколько раз мощно пробил в голову Мейвезера так, что у того подкосились ноги. Но Флойд выстоял, а начиная с третьего раунда, приспособился к манере боя Шейна и полностью завладел инициативой. По итогам 12-ти раундов все судьи отдали победу Мейвезеру. Он стал обладателем бриллиантового титула WBC в полусреднем весе.

Совокупный гонорар Мейвезера за бой составил $40 млн, Мосли заработал $7.