Килиан Мбаппе может пропустить 4 тура чемпионата Франции. Фото: Reuters

Форвард ПСЖ и сборной Франции 21-летний Килиан Мбаппе заболел коронавирусом.

Игрок сдал положительный тест в лагере сборной Франции, сообщает AS.

Футболист уже покинул расположение национальной команды и отправился в самоизоляцию. Мбаппе пропустит минимум 4 тура Лиги 1.

На прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали в ПСЖ, в том числе заболели Неймар и Анхель Ди Мария.

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Килиан Мбаппе - один из наиболее талантливых футболистов современности. В 2017 году ПСЖ заплатил за него "Монако" €180 млн.