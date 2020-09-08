Форвард ПСЖ и сборной Франции 21-летний Килиан Мбаппе заболел коронавирусом.
Игрок сдал положительный тест в лагере сборной Франции, сообщает AS.
Футболист уже покинул расположение национальной команды и отправился в самоизоляцию. Мбаппе пропустит минимум 4 тура Лиги 1.
На прошлой неделе вспышку коронавируса зафиксировали в ПСЖ, в том числе заболели Неймар и Анхель Ди Мария.
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Килиан Мбаппе - один из наиболее талантливых футболистов современности. В 2017 году ПСЖ заплатил за него "Монако" €180 млн.
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