Мбаппе сыграет против Малиновского

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 738
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 297
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2106
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1143
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18675
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
16
10
7
11
11
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Яркая и сексуальная: фото горячей украинской баскетболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки
Видео
Все видео
Три шайбы за три минуты. Легендарный клуб НХЛ спасся в розыгрыше кубка Стэнли
Три шайбы за три минуты. Легендарный клуб НХЛ спасся в розыгрыше кубка Стэнли
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" 2:1
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" 2:1
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Вернидуб победил команду Милевского и Хачериди
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Стали известны все участники 1/4 Лиги Европы
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Италии
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 297
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1395
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2106
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 261
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
суббота, 08 августа 2020 17:13

Мбаппе сыграет против Малиновского

  Комментировать
Мбаппе сыграет против Малиновского
Мбаппе хочет видеть у себя мадридский "Реал". Фото - RegionWeek

Французский ПСЖ на своем сайте опубликовал заявку команды на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Аталанты". Среди прочих в ней оказался и нападающий Килиан Мбаппе.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" Руслана Малиновского и ПСЖ состоится 12 августа в Лиссабоне. Предварительно команда Томаса Тухеля проведет трехдневный мини-сбор.

Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена" (1:0). Позже сообщалось, что 21-летний игрок тренируется без мяча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ выиграл Кубок Франции ценою потери Мбаппе

"Аталанта" заняла третье место в завершившемся чемпионате Италии. Среди прочих бронзовую медаль получит и украинец руслан Малиновский. В минувшем чемпионате он забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мбаппе сыграет против Малиновского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Полиция запретила речи на похоронах писательницы

Банда грабителей до утра считали украденные деньги

День кота: крупнейший представитель весит 450 кг

Самое читаемое
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 13437
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 12870
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 11259
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
10
 Просмотров: 7659
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду 36 Просмотров: 6066
Спорт
Сарри уволен из "Ювентуса"
Сарри уволен из "Ювентуса" Просмотров: 261
У Вернидуба забрали лучшего нападающего
У Вернидуба забрали лучшего нападающего Просмотров: 333
Яремчук сдал позитивный тест на коронавирус
Яремчук сдал позитивный тест на коронавирус Просмотров: 333
Известный баскетболист внезапно умер в расцвете лет
Известный баскетболист внезапно умер в расцвете лет Просмотров: 567
Ястремская проиграла четвертьфинал в Палермо
Ястремская проиграла четвертьфинал в Палермо Просмотров: 54
Больше всего комментируют
36
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
7
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
5
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Голосов: 665
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua