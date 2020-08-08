Мбаппе сыграет против Малиновского

Мбаппе хочет видеть у себя мадридский "Реал". Фото - RegionWeek

Французский ПСЖ на своем сайте опубликовал заявку команды на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Аталанты". Среди прочих в ней оказался и нападающий Килиан Мбаппе.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов между "Аталантой" Руслана Малиновского и ПСЖ состоится 12 августа в Лиссабоне. Предварительно команда Томаса Тухеля проведет трехдневный мини-сбор.

Мбаппе получил травму в финале Кубка Франции против "Сент-Этьена" (1:0). Позже сообщалось, что 21-летний игрок тренируется без мяча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПСЖ выиграл Кубок Франции ценою потери Мбаппе

"Аталанта" заняла третье место в завершившемся чемпионате Италии. Среди прочих бронзовую медаль получит и украинец руслан Малиновский. В минувшем чемпионате он забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи.