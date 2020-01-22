Матвиенко перейдет в "Арсенал" до 1 февраля

Николай Матвиенко является воспитанником "Шахтера". За первую команду он заиграл не сразу – сначала его пригласили львовские "Карпаты"

Агент защитника "Шахтера" Николая Матвиенко Юрий Данченко рассказал о ходе переговоров с "Арсеналом".

"В течение последнего времени мы с коллегами постоянно контактируем с представителями Арсенала, проводим встречи. Доверенные лица канониров уже связывались с "Шахтером", и мы надеемся, что эти переговоры увенчаются успехом. Об этом сообщает "Трибуна".

"Горняки не так часто продают воспитанников своей академии в ведущие клубы Европы, поэтому для них этот трансфер может стать во многом знаковым. Посмотрим, как будут развиваться события дальше, но "Арсенал" хочет осуществить сделку до 1 февраля – в нынешнее трансферное окно.

В детали о сумме трансфера я вас не могу посвящать. Скоро все узнаете", – сказал Данченко.

Сообщалось, что в переговорах участвуют агенты Артуро Каналес и Олег Смалийчук.

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В этом сезоне 23-летний украинец забил 1 гол и сделал 1 голевой пас в 21 матче. Вместе со сборной Украины Николай Матвиенко пробился в финальную часть Евро-2020