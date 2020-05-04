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понедельник, 04 мая 2020 11:04

Матерацци признался, что сказал Зидану в финале Кубка мира-2006

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Матерацци признался, что сказал Зидану в финале Кубка мира-2006
Зинедин Зидан отправил в нокаут Марко Матерацци в финале Кубка мира-2006. Фото: Reuters

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци рассказал, как смог спровоцировать Зинедина Зидана во время финального матча Кубка мира.

После короткого разговора Зидан головой ударил итальянца Матерацци, за что получил удаление. пишет "Марка"

"У нас была контактная борьба. Зидан был близок, чтобы достичь цели в первой половине дополнительного времени, и Рино Гаттузо попросил меня следить за ним. После первого удара я извинился, и он отреагировал. Правда в том, что я не ожидал ответа. Мне повезло, потому что, если бы он поймал меня в другом моменте, мы бы оба оказались в раздевалке.

Что было сказано? Зидан мне сказал: я дам тебе свою футболку позже, а я ответил, что предпочитаю его сестре". - сказал Матерацци.

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Финальный матч Кубка мира-2006 завершился в ничью - 0: 0. В серии пенальти итальянцы праздновали победу.

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