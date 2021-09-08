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среда, 08 сентября 2021 17:31

Математик определил лучшего футболиста всех времен

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Математик определил лучшего футболиста всех времен
Криштиану Роналду выиграл Евро со сборной Португалии Фото: Gettyimages.com

Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" 36-летний Криштиану Роналду признан лучшим футболистом всех времен.

Математик Оксфордского университета Том Кроуфорд разработал формулу сравнения величия футболистов, сообщает Daily Mail.

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Используя уникальный алгоритм, учитывающий достижения футболистов на уровне клубов и сборных, ученый сравнил показатели игроков различных эпох

Первую строчку занял Роналду. Португалец опередил форварда ПСЖ Лионеля Месси, а также легенд прошлого - Пеле, Ференца Пушкаша, Альфредо ди Стефано, Диего Марадону.

Криштиану Роналду летом перешел из "Ювентуса" в "МЮ". Португалец подписал контракт с новым клубом на два года.
Роналду известный выступлениями за "Спортинг", "МЮ", "Реал" и "Ювентус".

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