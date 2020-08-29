Матч за Суперкубок может не состояться

Фаворитом Суперкубка считают "Баварию". Фото УЕФА

Матч за Суперкубок УЕФА между немецкой "Баварией" и испанской "Севильей" находится под угрозой срыва, сообщает The Times. Игра должна пройти в столице Венгрии Будапеште 24 сентября.

По данным источника, Венгрия приняла решение закрыть с 1 сентября границы практически для всех иностранцев из-за участившихся случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, проведение матча за Суперкубок УЕФА находится под вопросом.

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Изначально матч должен был пройти 12 августа в Порту на стадионе "Драгау", но так как в Португалии прошёл "Финал восьми" Лиги чемпионов, встречу было решено перенести в Будапешт. Действующий обладатель Суперкубка УЕФА — английский "Ливерпуль", обыгравший лондонский "Челси" в серии пенальти.