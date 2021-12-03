Матч сезона - "Лацио" и "Удинезе" устроили фантастическую перестрелку

"Удинезе" смог спасти ничью. Фото: Gettyimages.com

В матче 15 тура чемпионата Италии "Лацио" и "Удинезе" расписали ничью - 4:4.

Гости к середине первого тайма побеждали 2:0. Под конец тайма команды обменялись забитыми мячами.

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"Лацио" смог перевернуть игру во втором тайме Подопечные Маурицио Сарри смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед - 4:3. Но "Удинезе" спасся от поражения на девятой добавленной минуте.

Во втором тайме команды получили три удаления. Сначала поле покинул игрок "Лацио" Патрисио Габбарон, а затем два игрока "Удинезе" - Науэль Лоусеро и Уоллес.

В турнирной таблице лидирует "Наполи", который на одно очко опережает "Милан".

"Лацио" занимает девятое место, в "Удинезе" - 14-е место.