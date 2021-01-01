Матч "Рейнджерс" –"Селтик" усиливает противостояние политическое, регигиозное и национальное

В лучшие времена на матчах "Селтик" – "Рейнджерс" невозможно было найти свободное место. Фото Рейтер

Завтра, 2 января, в шотландском Глазго состоится одно из старейших и самых ожидаемых футбольных дерби мира - "Глазго Рейнджерс" - "Селтик".

Противостояние двух команд из Глазго – настоящий шедевр мировой футбольной культуры. Наверное, если и есть в мире идеальное дерби, то это именно матчи "Рейнджерс" и "Селтика".

В Стамбуле или Белграде есть горячность и страсть. В Каире, когда играют "Замалек" и "Аль-Ахли" - ненависть. К противостоянию "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" в Буэнос-Айресе можно применить эпитет "стильный". Так вот, дерби в Глазго объединяет все это в себе. Добавьте сюда неповторимый британский, вернее даже шотландский колорит, и вы получите маленькое представление о том, что такое "Старая фирма" ("Old Firm") – именно так уже на протяжении почти ста лет называют матчи между "Рейнджерс" и "Селтиком".

"Многие считают, что футбол – это вопрос жизни и смерти. Меня очень расстраивает такой подход. Футбол – гораздо важнее" - эти слова, сказанные легендарным тренером "Ливерпуля" Биллом Шенкли, в точности отражают атмосферу этого дерби.

"Рейнджерс" был основан в 1873 году, "Селтик" - четырнадцатью годами позднее, а первый матч между ними был сыгран в 1888-м. Однако не будет преувеличением сказать, что история противостояния началась гораздо раньше. Ну, например, за точку отсчета можно взять 1 июля 1690 года, когда состоялась памятная для истории Великобритании битва на реке Бойн, что в Ирландии. Тогда армия Вильгельма III Оранского разгромила свергнутого двумя годами ранее с английского престола во время так называемой Славной революции короля Якова II. Какое отношение все это имеет к футболу? По отношению к "Рейнджерс" и "Селтику" самое прямое.

Вильгельм III Оранский был протестантом, равно как и его армия, в то время как Яков II, который, к слову, приходился Вильгельму племянником и зятем, и его сторонники, большую часть которых составляли ирландские ополченцы, – католики. Те из читателей, кто немного знаком с шотландским футболом и историей двух клубов из Глазго, уже наверняка догадались, какая здесь существует связь. "Рейнджерс" - команда протестантская, "Селтик" - католическая. Более того, связь между событиями 1690 года и современной футбольной культурой вполне осязаема: в болельщицкой среде "Рейнджерс" весьма распространены клубные шарфы с надписью "1690. No surrender" ("1690. Не сдаваться"). Слова "No surrender" - давний боевой клич британских протестантов, звучавший еще во время битвы при Бойне.

И это всего лишь звено в длинной исторической цепи политических и религиозных противоречий, опутывающей соперничество двух команд. "Селтик" был основан ирландским священником братом Уолфридом, в миру Эндрю Керинсом. Он был членом "Братства Марии" - католического религиозного общества, созданного в 1817 году во Франции и которое ведет свою деятельность во многих странах мира. Главной целью, которую преследовал брат Уолфрид, был сбор средств на помощь беднякам и обездоленным в восточной части Глазго, который в течение XIX века густо заполоняли ирландские эмигранты. Любопытно, что первый свой матч в истории "Селтик" провел в 1888 году как раз против "Рейнджерс" и поначалу в отношениях между клубами и их болельщиками не было той вражды. А с десяток футболистов успело поиграть за обе команды из Глазго.

Над одним из входов на стадион кто-то нацарапал большими буквами – "Ворота предателей"

Начало же обострения относится ко второму десятилетию XX века. Связано это с "ирландским вопросом". Движение за независимость на острове набирало силу и в конце концов вылилось в открытый вооруженный конфликт. Завершился он в 1921 году подписанием соглашения, согласно которому 26 графствам Ирландии предоставлялась независимость. Северная же Ирландия проголосовала за то, чтобы остаться частью Соединенного Королевства, что стало началом конфликта, который не разрешен и по сей день. Какое опять же отношение это имеет к футболу? Учитывая ирландское происхождение "Селтика" - самое прямое.

Как уже говорилось, в XIX веке Глазго переживал наплыв ирландских эмигрантов. Постепенно такое положение дел начало вызывать протест у местного населения, которое в подавляющем большинстве своем исповедовало протестантизм. И идентифицировать себя как антиирландский и антикатолический клуб "Рейнджерс" и его болельщики начали до основания "Селтика". Тесные связи установились с радикальной протестантской религиозной организаций Orange Order. Ну а к началу XX века всем футболистам-католикам было предложено добровольно-принудительно покинуть "Рейнджерс".

1 июля 1989 года в Глазго "взорвалась" бомба огромной мощности. Трудно назвать иначе новость о подписании "Рейнджерс" контракта с нападающим Мо Джонстоном. То, что он раньше провел три года в "Селтике", меркло перед тем фактом, что Джонстон был католиком. Генеральный секретарь ассоциации болельщиков "Рейнджерс" Дэвид Миллер, комментируя это событие, сказал: "Это безумный день… Я не хочу видеть католика на "Айброкс". Сотни людей пришли к арене клуба, чтобы публично сжечь там свои клубные шарфы, футболки и абонементы. Для этого люди приезжали даже из столицы Северной Ирландии Белфаста, где национально-религиозный вопрос стоит в десятки раз острее, чем в Глазго. Над одним из входов на стадион кто-то нацарапал большими буквами – "Ворота предателей". Самого Джонстона почти год прятали в Эдинбурге, чтобы уберечь от гнева болельщиков. И "Селтика" в том числе – теперь они называли Джонстона не иначе как Иудой и маленьким дерьмом.

Что же касается Северной Ирландии, то тысячи болельщиков оттуда каждый год приезжают в Глазго на дерби между "Рейнджерс" и "Селтиком". Одни – с британскими "Юнион Джеками", ведь "Рейнджерс" является оплотом лоялизма и юнионизма, другие – с ирландскими триколорами. А если вспомнить, что движение в поддержку уже упомянутого выше Якова II – якобитство – вскоре переросло в движение за независимость Шотландии от Англии, то клубок политико-историко-культурных противоречий запутается окончательно.

Всего между собой команды сыграли 325 матчей. 121 победа в "Селтика" и 115 – "Рейнджерс". Разница мячей - 447: 443.

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Лучшим бомбардиром в истории "Рейнджерс" (355 голов) является Алли Маккойст На его счету 27 забитых мячей в ворота "Селтика". Символично, что именно в эпоху Маккойста "Рейнджерс" выиграли 9 чемпионских титулов подряд (с 1989 по 1997 год). Джимми Макгрори – лучший бомбардир в истории "Селтика" - 395 голов. Лучший бомбардир "кельтов" в дерби – 27 забитых мячей. Завершив карьеру игрока, прославился и как тренер. Макгрори 20 лет возглавлял "Селтик".