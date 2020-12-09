Матч Лиги чемпионов был сорван через расистский скандал

Криштиано Роналду забил два мяча с пенальти. Фото Рейтер

8 декабря состоялись матчи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H.

Киевское "Динамо" сумело заполучить путевку в плей-офф Лиги Европы, обыграв на своем поле венгерский "Ференцварош" с минимальным счетом - 1:0. А в матче лидеров их группы результат получился довольно неожиданным - "Ювентус" разгромил "Барселону" на Камп Ноу и возглавил квартет G.

В Париже во время матча ПСЖ и "Истанбула" возник расистский скандал с участием рефери, за что матч вообще был прерван и перенесен. В параллельном матче "СБ Лейпциг" одолел "Манчестер Юнайтед", чем завоевал выход в плей-офф ЛЧ. Англичане отправятся в Лигу Европы.

Результаты матчей

Лига чемпионов, групповой этап 6-й тур

Группа E

"Ренн" - "Севилья" - 1:3.

Голы: Рюттер, 86 - пенальти - Кунде, 32, Эн-Несири, 45 + 2, 81.

"Челси" - "Краснодар" - 1:1.

Голы: Жоржиньо, 27 - пенальти - Кабелл, 24.

Положение команд: "Челси" - 14 очков, "Севилья" - 13 "Краснодар" - 5, "Ренн" - 1.



Группа F

"Зенит" - "Боруссия" Д - 1:2.

Голы: Дриусси, 16 - Пищек, 68, Витсель, 79.

"Лацио" - "Брюгге" - 2:2.

Голы: Корреа, 12 Иммобиле, 27 - пенальти, Вормер, 15 Ванакен, 76.

Удаление: Соболь, 39.

Положение команд: "Боруссия" Д -13 очков, "Лацио" - 10, "Брюгге" - 8, "Зенит" - 1.



Группа G

"Барселона" - "Ювентус" - 0:3.

Голы: Роналду, 13, 52 - оба пенальти, Маккени, 20.

"Динамо" - "Ференцварош" - 1:0.

.Гол: Попов, 60.

Положение команд: "Ювентус" - 15 очков, "Барселона" - 15, "Динамо" - 4, "Ференцварош" - 1.

Группа H

ПСЖ - "Истанбул Башакшехир" - 0:0 - матч прерван.

"СБ Лейпциг" - "Манчестер Юнайтед" - 3:2.

Голы: Анхелиньо, 2, Айдара, 13 Клюйверт, 69 - Бруну Фернандеш, 80 - пенальти, Магуайр, 82.

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 12 очков, ПСЖ - 9, МЮ - 9, "Истанбул" - 3.

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В плей-офф ЛЧ уже пробились "Манчестер Сити", "Порту", "Севилья", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Бавария", "Ливерпуль", "Боруссия" Д, "Лацио "," СБ Лейпциг" и ПСЖ.