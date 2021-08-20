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пятница, 20 августа 2021 08:18

Матч Казахстан – Украина могут перенести в другую страну

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Матч Казахстан – Украина могут перенести в другую страну
Фото: UA-Футбол Александр Приходько

Встречу отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 между сборными Казахстана и Украины могут перенести в другую страну. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своём аккаунте в "Twitter".

По информации источника, причиной переноса может стать большое число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане. Кроме того, рассматривается вариант, при котором встреча пройдет без зрителей.

Матч Казахстан — Украина запланирован на 1 сентября, начало в 17:00.

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В группе D отборочного турнира сборная Украины в трех матчах трижды сыграла вничью – на выезде с Францией, а также дома с Финляндией и Казахстаном. Украинцы имеют три очка и идут вторыми в группе. Национальная команда Казахстана успела провести два матча, уступив дома Франции и сыграв на выезде вничью с Украиной. После двух встреч Казахстан с 1 очком замыкает группу, занимая пятую строчку.

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