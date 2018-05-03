Матч "Динамо" с "Шахтером" перенесли - названа причина

Поединок лидеров национального первенства "Динамо" и "Шахтера", которые встретятся в последнем туре чемпионата Украины, перенесен с 20 мая на 19-е.

Причиной стала подготовка стадиона "Динамо" имени Лобановского к финалу женской Лиги чемпионов.

Как информирует официальный сайт УПЛ, "Динамо" обратилось с просьбой о переносе даты из-за подготовительных работ на стадионе к финалу женской Лиги чемпионов. "Шахтер" согласился на это и поэтому игра состоится на день раньше.

Время начала остается неизменным - 19:30.

Финал женской Лиги чемпионов, в котором сыграют "Вольфсбург" и "Лион" состоится 24 мая на стадионе "Динамо".

Через два дня на НСК "Олимпийский" пройдет финал мужской ЛЧ, в котором сыграют "Ливерпуль" и "Реал".

Напомним, в ближайшем, 30-м туре, чемпионата Украины "Шахтер" померяется силами с "Зарей". В этом поединке "горнякам" не помогут сразу два важных исполнителя.

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ решили дисквалифицировать игроков "Шахтера" - полузащитника Марлоса и форварда Оларенважу Кайоде, сообщает официальный сайт организации.

Кайоде получил дисквалификацию на матч плюс два поединка условно за удар защитника "Динамо" Артема Шабанова. Марлоса наказали отстранением на одну игру за умышленное получение желтой карточки в поединке 28-го тура премьер-лиги с "Ворсклой" (4:2).

В нынешнем сезоне Марлос сыграл за "Шахтер" в 38 поединках во всех турнирах, забив при этом 20 мячей. Новичок с "Манчестер Сити" Кайоде выходил на поле в 5 поединках - провел 3 гола.

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В последний матч между "Динамо" и "Шахтером", который проходил в Харькове, в 27-м туре УПЛ завершился победой киевлян - 1:0 благодаря голу Владимира Шепелева (на 32-й минуте).