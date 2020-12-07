Матч "Динамо" - "Ференцварош" будет обслуживать фартовый для Украины арбитр

Андреас Экберг будет обслуживать 2 матч с участием "Динамо". Фото: Gettyimages.com

Матч группового этапа Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и венгерским "Ференцварошем" рассудят шведские арбитры и главе с Андреасом Экбергом.

УЕФА назначил арбитров на матчи 6-го тура Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт организации.

Главным арбитром матча "Динамо" - "Ференцварош" будет Экберг. Лайнсмены - Мехмет Кулум и Стефан Халльберг. 4-й рефери - Кристоффер Карлссон. А вот за VAR отвечать 2 арбитра из Германии - Кристиан Дингерт и Даниэль Зиберт - ассистент арбитра VAR.

Судейство Экберга можно считать удачливым для украинских команд. Именно под его наблюдением "Динамо" 2017-го обыграло "Янг Бойз" в квалификации ЛЧ, а 3 месяца назад сборная Украины победила Швейцарию в рамках Лиги наций.

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Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится 8 декабря. Начало игры - в 22:00.