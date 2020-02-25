Матч "Бенфика" - "Шахтер" будет обслуживать арбитр, который показал единственную в карьере красную карточку Шевченко

Бьорн Кюйперс - для "Шахтера" удачный арбитр. Фото: рейтер

Главным арбитром матча 1/16 финала Лиги Европы "Бенфикой" и "Шахтером" будет нидерландский арбитр Бьорн Кюйперс.

Украинский фанатам Кюйперс известен тем, что показал Андрею Шевченко красную карточку, которая была единственной в карьере форварда. Произошло это в матче Лиги Европы 2010/11 "Динамо" - "Брага", который закончился со счетом 1:1, сообщает "Футбол 24".

А вот для "горняков" Кюйперс удачен. С ним донецкая команда побеждала "Рапид", московский ЦСКА и играли вничью с "Лионом". Единственным неудачным матчем для "Шахтера", который судил арбитр из Нидерландов, стал матч против "Севильи" в полуфинале Лиги Европы.

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Матч "Бенфика" - "Шахтер" состоится 27 февраля. Начало игры - в 22:00. Первая игра завершилась победой "горняков" 2:1.