Марьян Швед оставил Карпаты

21-летний Швед успел побывать в заграничных клубах

Полузащитник "Карпат" Марьян Швед официально покинул клуб, сообщает "Террикон".

Теперь 21-летний украинец продолжит карьеру в "Селтике", который приобрел его в январе 2019 года. Напомним, что сумма трансфера футболиста составила 2 миллиона евро, а контракт с шотландской командой рассчитан на 4,5 года. Сам Швед ранее так прокомментировал свой переход в "Селтик":

- Думаю, я сделал хороший шаг. Конкуренция в таком большом клубе пойдет мне на пользу. Надеюсь, что это позволит мне чаще привлекаться в состав национальной сборной Украины. Конечно, решать исключительно тренерам, но мне очень хочется завоевать их доверие. Это большой шаг для меня в моей карьере, хочу иметь возможность продолжать расти и показать, что я могу выступать на таком уровне.

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Всего в составе "Карпат" Марьян Швед провел 55 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 7 результативных передач.