Маррей выиграл турнир после протезирования бедра

Энди Маррей сумел вернуться в теннис после протезирования бедра. Фото: рейтер

Британский теннисист Энди Маррей сумел выиграть турнир ATP в Антверпене, Бельгия. Маррей победил швейцарца Вавринка, сообщает "24 канал".

Теннисисты провели на корте 2,5 ч. В течение второго сета швейцарец вел 4:1, но не воспользовался брейкпойнтом.

После этого до конца партии Стэн взял только один гейм. Теннисисты по очереди обменивались брейками в решающем сете (Вавринка дважды выходил вперед и Маррей дважды делал обратный брейк). Британец отыгрался с двух скрытых матчболов, а затем реализовал матчбол на подаче соперника.

Стэн Вавринка - Энди Маррей 1: 2 (6: 3, 4: 6, 4: 6)

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32-летний Маррей не играл с середины 2017-го. В январе он перенес протезирование тазобедренного сустава и планировал завершить карьеру на Уимблдоне. Операция и восстановление после нее прошли лучше, чем ожидалось, и спортсмен вернулся в теннис этим летом.