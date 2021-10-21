Маркевичу выдвинули ультиматум

Остап Маркевич второй сезон возглавляет "Мариуполь". Фото: ФК "Мариуполь

Наставник "Мариуполя" 43-летний Остап Маркевич получил ультиматум от руководителей клуба.

Боссы команды дали наставнику два матча, чтобы исправить турнирную ситуацию, сообщает "ТаТоТаке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист"

Азовцы сыграют в следующих турах против "Вереса" и "Динамо". Сейчас Мариуполь находится на последнем месте в УПЛ.

Кандидатами на должность является тренер юношеской команды "Шахтера" Оскар Ратулутра и бывший тренер "Карпат" и "Олимпика" Роман Санжар.

Остап Маркевич старший сын бывшего тренера "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирона Маркевича. Работал в испанских командах. В Украине имеет опыт работы с "Черноморцем" и "Агробизнесом".