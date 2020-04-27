Маркевича увольняют с "Черноморца"

Одесский "Черноморец" разрывает соглашение с главным тренером Остапом Маркевичем.
Клуб планирует расторгнуть контракт с главным тренером уже в ближайшие дни, сообщает "Трибуна".
Сам Маркевич подтвердил эту информацию, покидает одесскую команду с согласия обеих сторон.
Ранее сообщалось, что "Черноморец" финансовые проблемы и в клубе есть задолженность по зарплате.
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Остап Маркевич возглавил одесскую команду в октябре 2019 года. До этого работал в "Агробизнес". "Черноморец" идет на 10-м месте в Первой лиге.
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