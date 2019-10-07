Маркевича уволили из команды Первой Лиги

Маркевич смог проработать в Первой лиге только 4 месяца. Фото: Фейсбук

"Агробизнес" Первой лиги решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Остапом Маркевичем.

Об этом пишет "Футбол 24"

Контракт 41-летнего специалиста расторгнут по обоюдному согласию с клубом. "Агробизнес" поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Маркевич возглавил "Агробизнес" в июне этого года после трех сезонов в академии испанского "Вильярреала". Команда неплохо начала текущую кампанию и стабильно держалась среди лидеров Первой лиги, однако потерпела два поражения подряд, опустившись на 7-ю строчку .

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Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Маркевича.