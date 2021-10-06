Маркевич указал России, чей на самом деле Крым

В УЕФА считают Крым украинским. Фото: УЕФА

Экс-глава комитета сборных команд Украины Мирон Маркевич прокомментировал публикацию УЕФА карты Украины с Крымом во время презентации логотипа Евро-2024, которое пройдет в Германии.

"Это взвешенные и правильные решения и действия УЕФА. Россия почему-то считает, что Крым – ее территория, но международное содружество придерживается другой точки зрения, – сообщает meta-ratings

УЕФА, что отрадно, продолжает действовать согласно международному праву. Он последователен, поскольку пару лет назад уже были попытки российской стороны включить крымские команды в состав чемпионата России. Но также УЕФА наложил на это жесткое вето. И правильно сделал, потому что Крым — это украинская территория. Сейчас УЕФА вновь показал свою четкую и последовательную позицию, которая соответствует и своему уставу, и уставу ООН", – сказал Маркевич.

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Россия оккупировала Крым в 2014 году. Оккупацию не признало международное сообщество. На Евро-2020 россияне возмущались, что сборная Украины выступала в форме, где изображен Крым на карте.