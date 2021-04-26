Маркевич стал на защиту Каштру

Мирон Маркевич сейчас работает председателем комитата национальных сборных Украины. Фото: ФК "Рух"

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич не считает тренера "Шахтера" Луиша Каштру главным виновником проблем команды.

По мнению Маркевича, ответственность должны нести менеджеры клуба, которые недоработали.

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"К сожалению, как и в прошлом году, интрига в борьбе за "золото"исчезла задолго до финиша. Думаю, "Шахтер" смирился с потерей чемпионского титула после поражения от "Львова" еще в 19-м туре. На мой взгляд, было бы неправильно во всем обвинять главного тренера Каштру. Здесь очевидны недоработки всех клубных структур. А то, что внутри команды есть уязвимые места, подтвердил сегодняшний календарный поединок с "Александрией". Давно я не видел "Шахтер" таким беспомощным на всеукраинской арене, - сказал бывший тренер "Металлиста" и "Днепра" в комментарии Meta-ratings.com.ua.

В текущем сезоне "Шахтер" отстает от "Динамо" на 13 очков за три тура до окончания чемпионата. В Кубке Украины "горняки" вылетели от перволигового "Аробизнесу", а в Лиге Европы дошли до 1/8 финала. Контракт тренера команды Луиша Каштру с клубом действует до лета 2021 года. СМИ называют итальянца Роберто Де Дзебри главным кандидатом на работу с "горняками".