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суббота, 12 октября 2019 15:09

Маркевич просит "Шахтер" отпустить Степаненко в Англию

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Маркевич просит &quot;Шахтер&quot; отпустить Степаненко в Англию
Степаненко сыграл за сборную 55 матчей

Куратор национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека "Шахтера" Тараса Степаненко в "Кристал Пэлас".

Сообщает сайт Sportanalytic.com.

По мнению экс-тренера "Металлиста" и "Днепра" он многое сделал для "горняков", так клуба стоит отпустить его в АПЛ, где время покажет, ему там "пойдет".

Также Мирон Богданович отметил, что Степаненко идеально подойдет АПЛ, а лондонский клуб уже, наверное, наблюдал за действиями украинца.

Сейчас "Орлы" идут шестыми в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Ранее появилась информация, что "Кристал Пэлас" попытается подписать Степаненко ближайшей зимой.

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