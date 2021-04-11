Мирон Маркевич 9 лет возглавлял "Металлист". Фото: zbirna.com

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич отказался возглавить польский клуб.

Контракт 70-летнему специалисту предлагала "Ягеллония" из города Бялосток, но получила отказ. Маркевич решил отложить возвращение к тренерской работе после Евро-2020.

Сейчас он возглавляет комитет национальных сборных УАФ. Ранее он говорил что готов возглавить польский клуб, который будет бороться за еврокубки.

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Маркевич не тренирует уже пятый год после того как покинул "Днепр". С клубом он дошел до финала Лиги Европы. Ранее он прокомментировал решение Александра Ярославского вернуть себе "Металлист".