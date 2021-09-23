Маркевич объяснил, почему "Шахтер" разгромил "Динамо" в Суперкубке

Мирон Маркевич сейчас без работы. Фото: УАФ

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич рассказал, что помогло "Шахтеру" разгромить "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

Важную роль сыграл опорник "горняков" Тарас Степаненко.

"Это была лучшая игра" Шахтера "под руководством Роберто Де Дзерби. Прежде всего, благодаря присутствию на поле Степаненко "горняки" качественно сыграли в отборе. Во-вторых, "горняки" не тратили драгоценное время на перепасовки, стараясь проводить быстрые, массированные атаки, к чему киевляне оказались не готовы.

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"Шахтер" превзошел "Динамо" в мотивации, хотя именно этим славятся больше именно киевляне. Особенно это было заметно в играх с "Шахтером". Подопечные Мирчи Луческу, в отличие от "горняков", не преуспели в реализации своих голевых моментов. Хотя, используй шансы в начале игры, для киевлян все могло сложиться иначе. Также динамовцы неприятно удивили тем, что проиграли большинство единоборств. Поэтому им надо серьезно поработать над устранением ошибок, поскольку уже скоро им предстоит играть с "Шахтером", только уже в матче чемпионата УПЛ", - сказал Маркевич в комментарии Meta-ratings.com.ua.

"Шахтер" выиграл Суперкубок Украины впервые за последние четыре года. Теперь у "Динамо" и "Шахтера" по девять побед в этом турнире. В чемпионате Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на три очка. Команды сыграют между собой в десятом туре 3 октября.