Маркевич не будет обижаться, если его уволят

Мирон Маркевич мог возглавить польский клуб. Фото: Football.ua

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал слухи о том, что Алексей Михайличенко может занять его пост. Маркевич не боится отставки.

"У меня действующий контракт с УАФ до конца июля. Дальше посмотрим, как оно будет. Пока я ничего не знаю, ибо со мной никто не беседовал на эту тему", - сообщает FootBoom.

"Я уезжаю в Харьков на сбор национальной команды. Потом уже буду разговаривать с Андреем Павелко. По поводу того, что на моё место претендует Михайличенко – ничего не слышал.

Если мне придется покинуть пост – ради бога, я не умру. Я уже говорил, что хочу еще поработать тренером. Предложений пока нет, я же не буду сам куда-то напрашиваться. Не будем делать из этого проблему", – сказал Маркевич.

Недавно появилась информация, что Михайличенко может заменить Маркевича на должности главы комитета сборных или занять должность технического директора УАФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не подпускать к эфиру. Маркевич прокомментировал маты футболистов

Маркевичу уже исполнилось 70 лет, а в соответствии с последним Уставом УАФ, специалисты такого возраста не имеют права быть переизбранными на эту должность. Ранее Мирон Маркевич тренировал "Металлист" и "Днепр". Его также приглашал на работу польский клуб.