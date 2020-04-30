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четверг, 30 апреля 2020 21:00

Маркевич не будет иметь проблем с трудоустройством

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Маркевич не будет иметь проблем с трудоустройством
Остап Маркевич начал самостоятельную тренерскую работу летом 2019 года. Фото: ФК "Агробизнес"

Остап Маркевич покинул одесский "Черноморец". Тренер не проработал с командой даже полгода.

Одесский клуб в настоящий момент переживает непростые времена. Футболисты не получали зарплату с февраля. Последующие перспективы команды выглядят туманными. "Черноморец" вообще может сняться с турнира первой лиги. Поэтому Маркевичу работать в Одессе просто не было смысла.

Остап Маркевич начинал самостоятельную тренерскую работу с "Агробизнесом". В прошлом сезоне команда из Волочиска, что на Хмельниччине, была аутсайдером первой лиги и едва не вылетела во вторую. Специалист превратил команду в одного из лидеров турнира и претендента на выход в премьер-лигу. Хотя состав оставался достаточно скромным.
Маркевич покинул "Агробизнес" достаточно неожиданно. После домашнего поражения от "Прикарпатья" президент клуба Олег Собуцкий позволил себе вмешаться в дела команды. Тренер этого не принял.

Остап Маркевич - старший сын Мирона Маркевича. Сначала работал на львовской таможне. Пытался стать футболистом. Провел один матч за "Карпаты-2" во второй лиге. Был детским тренером в Винниках. Переехал в Испанию, где пять лет трудился в академии "Вильярреала". В то же время получал тренерскую лицензию на работу с взрослыми командами. В Испании тренерская конкуренция крайне высока даже на уровне команд сегунды и сегунды Б. Поэтому нужно было возвращаться в Украину и здесь начинатьсамостоятельную карьеру.

Вынос: Работал детским тренером в Винниках. Переехал в Испанию, где пять лет трудился в академии "Вильярреала". В то же время получал тренерскую лицензию на работу с взрослыми командами

У команд Маркевича читался испанский стиль. "Агробизнес" и "Черноморец" пытались играть быстро, через короткий пас, первым номером. Это не только должно нравиться болельщикам, но и содействовать развитию игроков. Такой футбол – крайне тяжелый и нуждается в хорошем взаимодействии между исполнителями.

Конечно, без помощи отца не обошлось. Мирон Маркевич отправил помогать сыну в Волочиск Сергея Иванова - своего бывшего помощника в "Металлисте" и "Днепре".
Остап Маркевич показал, что не боится перестраивать команду и играть в атакующий футбол. Проблема в том, что клубы не были готовы к работе амбициозного, молодого и независимого тренера.

Проблем с последующим трудоустройством для Маркевича-младшего не будет. Остап Миронович показал, что он уже сформированный тренер, который имеет собственное видение футбола, свою тренерскую команду и понимание, как достичь результата. Стоит ожидать, что Остап Маркевич в ближайшее время получит новый вызов в более серьезном клубе.



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Остапу Маркевичу 41 год.


Автор: Сергей Тищенко
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Дата
30
апреля

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