Маркевич назвал позиции, которые стоит усилить "Динамо"

Мирон Маркевич сейчас работает председателем комитата национальных сборных Украины. Фото: ФК "Металлист"

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич считает, что "Динамо" стоит усилить позицию форварда и центрального полузащитника.

По словам Маркевича, приход Мирчи Луческу пошел на пользу киевлянами, но еще стоит пригласить нескольких новых игроков.

"На данном этапе приход Луческу помог "Динамо". Видно, что появилась дисциплина на поле. Команда впервые за 4 года вышла в основную сетку Лиги чемпионов, пробилась в весеннюю часть еврокубков.

В чемпионате динамовцы идут на 1-м месте, поэтому пока что все для них складывается неплохо. Правда, зимой "Динамо" крайне важно усилиться. Думаю, не помешал бы хороший нападающий, и в середине поля у "бело-синих" не все нормально", - сказал Маркевич в комментарии официальному сайту УАФ.

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"Динамо" на зимнюю паузу пошло лидером УПЛ - в активе команды Мирчи Луческу 30 очков, она на 1 пункт опережает "Шахтер".