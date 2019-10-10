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четверг, 10 октября 2019 13:33

Маркевич хочет жаловаться в УЕФА и ФИФА на "Динамо"

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Маркевич хочет жаловаться в УЕФА и ФИФА на &quot;Динамо&quot;
Мирон Маркевич недоволен тем, что "Динамо" не отпустило игроков в юношеские сборные. Фото: УАФ

Координатор сборных Украины Мирон Маркевич резко раскритиковал "Динамо зз-за отказа опускать игроков в сборных Украины Ю-17, Ю-18 и Ю-19.

Об этом пишет "Футбол 24".

"В дать ФИФА и УЕФА сборники должны ехать в свои сборные. А Динамо их не отпускает. Так они, видимо, переживают за украинский футбол.

Такого прецедента еще не было. Кому они хуже делают? Только своим ребятам, которые хотят играть за сборные против европейских команд. Не могу понять этого решения.

Так не должно быть. Считаю, что это неуважение к сборных. Только исполком должен решить этот вопрос. Клуб не хочет отпускать игроков и все. Нужно писать в ФИФА и УЕФА, что есть такая ситуация.

Я предлагал исполкома УАФ сделать так, чтобы клубы на любые соревнования юношеских сборных отпускали своих игроков. Это нужно самим футболистам. Также это престиж страны ", - сказал Мирон Маркевич

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11 октября во Харькове национальная команда будет принимать сборную Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Начало игры - в 21:45. Уже через три дня, 14 октября, в Киеве, подопечные Андрея Шевченко встретятся с португальцами.

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10
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