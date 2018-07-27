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пятница, 27 июля 2018 11:04

"Мариуполь" сыграл свой первый матч в Лиге Европы

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&quot;Мариуполь&quot; сыграл свой первый матч в Лиге Европы
"Мариуполь" сыграл вничью со шведской командой. Фото: ТСН

Еврокубковый сезон стартовував для украинских команд. Первым в бой пошел ФК "Мариуполь". Приазовцы в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы поехал в Швецию. Противостояла Украинской четвертая команда последнего чемпионата Швеции "Юргорден".

"Первый тайм прошел достаточно ровно. Мариуполь больше владел мячом, а Юргорден пытался наказывать гостей за ошибки, используя скорость своих полузащитников. Украинцы пытались играть через верховые передачи и экономили силы, не вступая в высокий массированный прессинг. Тем не менее, именно Мариуполь забил гол: на 37-й минуте Сергей Яворский на дальней штанге замкнул подачу с углового. Через несколько минут он же мог и привезти гол в свои ворота, обризавшись перед штрафной, однако Баджи из выгодной позиции снова промазал.

Второй тайм был менее интересным, однако более нервным. Мариуполь стал играть по счету, а Юргорден отчаянно лез вперед. Впрочем, шведы едва не привезли себе пенальти уже через четыре минуты после старта - Мишньов вошел в штрафную и упал в борьбе, однако арбитр не повелся на картинное падение украинском.

Чего действительно опасного шведы не создали - по крайней мере самостоятельно. Тем не менее, хозяева поля хорошо использовали ошибки Мариуполя: так, на 61-й минуте Быков ошибся в борьбе с Мрабти, и мяч подхватил Баджи. Сенегалец прошел в чужой штрафной и пробил метров с 23-х - к счастью, удар пошел точно в руки Худжамову! Через шесть минут Худжамов мог подарить гол Юргордену по ошибке на выходе при подаче с углового, однако голкипера подстраховали защитники. Несколько острых прострелов и обыгрыш было в Ринга и Радетинаца, однако не более того. Мариуполь уверенно оборонялся и, казалось, довел матч до важной выездной победы, однако на 90 + 4-й минуте Белый упустил Баджи в собственной штрафной, предоставив сенегальцу возможность сравнять счет. После этого Юргорден мог забить еще, однако Даниэльссон пробил в штангу!

Матч завершился результативной ничьей, хотя Мариуполь был очень близок к победе. Впрочем, он мог и проиграть, поэтому не все так плохо. Теперь все решится в Украине ", - рассказывает "Футбол24".

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Ответный матч состоится ровно через неделю. "Мариупольцы" примут шведов в Одессе.

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