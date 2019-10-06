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воскресенье, 06 октября 2019 21:01

Марина Бех-Романчук прыгнула на серебряную медаль на чемпионате мира

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Марина Бех-Романчук прыгнула на серебряную медаль на чемпионате мира
марина лишь сантиметр не дотянула до личного рекорда

Украинка Марина Бех-Романчук выиграла серебряную медаль в прыжках в длину на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Катаре.

В пятой попытке Марина прыгнула на 6 метров 92 сантиметра и опередила на один сантиметр Эссе Бруме из Нигерии. Чемпионкой с большим отрывом стала Малайка Михамбо из Германии. После двух заступов она в третьей попытке прыгнула на 7 метров 30 сантиметров.

После первого прыжка Марина шла второй с результатом 6 метров 81 сантиметр, а после победного прыжка Малайки Михамбо - третьей. Однако пятая попытка Марины принесла нам серебро. Этот прыжок не дотянул 1 сантиметра до рекордного показателя нашей прыгуньи.

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Это вторая серебряная медаль сборной Украины на чемпионате мира по легкой атлетике. Ранее серебро в прыжках в высоту завоевала Ярослава Магучих с результатом 2 метра, 4 сантиметра.

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
06
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