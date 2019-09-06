Марадона получил новую работу

Марадона будет работать с последней командой первой лиги Аргентины

Легендарный аргентинец Диего Марадона получил новый вызов в тренерской карьере.

Легендарный экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона возглавил "Химнасия" Ла-Плата из Первого дивизиона Аргентины, сообщает официальный твиттер клуба.

Условия контракта не разглашаются, но по информации СМИ, легендарный аргентинец подписал контракт сроком на 1 год.

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Последним клубом, который тренировал Марадона был мексиканский "Дорадос". Диего покинул клуб в июне 2019 из-за проблем со здоровьем. Отметим, что "Химнасия" занимает последнее место в чемпионате Аргентины, имея 1 пункт после 5 сыгранных туров.